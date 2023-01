Polis Volley Corato, rinforzo in ottica salvezza: Carmela Fuzio è neroverde

Colpo in attacco per la Polis Volley Corato, che si assicura le prestazioni di Carmela Fuzio. Opposto classe 2001 nativa di Andria, la Fuzio ha giocato per diverso tempo nel ruolo di palleggiatrice, dove si è distinta con la canotta dell'Audax Volley Andria.Giocatrice molto duttile, fa dell'attacco in diagonale la sua "signature move", ma non disdegna pericolosi attacchi in lungo linea. Così l'atleta della città federiciana alla sua prima dichiarazione in nero verde: « Sono felicissima di far parte di questa squadra, le ragazze mi hanno accolto benissimo e mi sono trovata bene fin dal primo allenamento. Ho trovato una squadra molto competitiva e che può giocarsela bene con tutte le squadre che affronteremo in questo campionato. Spero di poter dare il mio contributo alla salvezza e di disputare una seconda parte di stagione di alto livello».Un acquisto che certamente sarà prezioso in ottica campionato, che permetterà a coach Matera e Balducci di ruotare in maniera più ampia il sestetto.