La Polis punta a risalire in classifica

Sfida in trasferta sul campo del Volleys' Eagles Bari per le neroverdi

Impegno esterno in vista per la Polis Corato, fanalino di coda del girone A di Serie C femminile. Le neroverdi allenate da Annagrazia Matera, sconfitte nel settimo turno dall'Altamura con un secco 0-3 (16-25, 17-25, 15-25), proveranno a rifarsi sabato 3 dicembre nel domicilio del Volley's Eagles Bari, penultimo a quota 4.La gara in programma sul terreno della palestra dell'istituto "Margherita" (inizio ore 19) sarà senza dubbio più alla portata die compagne, che finora hanno ottenuto una sola affermazione a fronte di sei sconfitte. La classifica, in coda, è piuttosto corta e il nono posto è ad appena quattro lunghezze: la Polis dovrà dimostrare di aver saputo fare tesoro di alcuni errori compiuti lungo il percorso per sfruttare le occasioni che si presenteranno da qui fino al termine del girone d'andata.