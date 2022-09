L'ex capitana della Polis Corato Miriana Piarulli è pronta ad affrontare la prima avventura in B2 della sua carriera. La laterale classe 1995 è stata ingaggiata da Sportilia Volley Bisceglie in vista della prossima stagione 2022-2023, ormai alle porte.La coratina si è sempre messa in evidenza nel torneo di Serie C, fatta eccezione per un'esperienza vittoriosa in D nell'annata 2018-2019. Ora l'occasione di fare un ulteriore salto di qualità in un campionato nazionale: «Ho tanta voglia di cominciare e di ricoprire ogni ruolo (ha un passato da palleggiatrice e all'occorrenza può giocare anche da opposta) per il bene della squadra. Felice di ritrovare alcune vecchie compagne e di entrare in una famiglia che mi ha accolto nel migliore dei modi» ha dichiarato.