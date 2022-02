Quarta vittoria di fila per la Nuova Matteotti Corato

Una vittoria pazza quella della Nuova Matteotti Corato che centra il poker piegando Mesagne 72-71 dopo una gara al cardiopalma.20 minuti dominati dai coratini che chiudono avanti di 8 i primi due quarti salvo poi essere rimontati e superati e dover poi inseguire e rimontare anche 8 punti di distacco.Avvio di gara favorevole ai coratini che dopo un iniziale equilibrio impongono il loro ritmo e lentamente prendono il largo con un ottimo Cicivè.Si va al primo riposo sul 22-13. Parziale confermato nel secondo periodo con Mesagne che prova a rientrare e Corato che gestisce il parziale andando al riposo lungo sul 41-33.Si torna sul parquet e comincia un'altra gara. Galantino trascina i brindisini ad un incredibile 2-18 di parziale, complica una squadra coratina lontana parente di quella dei primi due quarti. Sembra finita ma la Matteotti inizia una lenta rimonta, nonostante Mesagne non molli la presa. Gatta e Ranitovic però spingono i baresi che chiudono sotto 52-55 ed al rientro sul parquet aumentano l'intensità difensiva.Dopo un lungo inseguimento è la tripla di Gatta a garantire il sorpasso decisivo a circa 2 minuti dal termine sul 70-68. Oluic piazza il +4 prima che la tripla di Dekic non riavvicini i brindisini.Il pallone del match è nelle mani di Galantino che, però, viene ben difeso dai coratini che guadagnano un successo preziosissimo e continuano la loro risalita in classifica.TABELLINI: Oluić 10, Gatta 15, Cicivè 10, Mascoli 4, Ranitović 18, De Angelis 4, Ianuale 11, Martinelli, Bassilekin n.e., Sedena n.e., Rutigliani n.e., Tandoi n.e.