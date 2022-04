Serie C, girone A - Classifica finale

Sconfitta in trasferta per la Polis Corato nell'ultimo incontro della stagione regolare del gruppo A di Serie C femminile. La formazione guidata da Annagrazia Matera ha ceduto sul rettangolo della palestra dell'istituto "Majorana" nella sfida contro l'Asem Bari: 3-0 per il team del capoluogo, che ha conquistato il primo set con il punteggio di 25-18, il secondo per 25-22 e il terzo con un più netto 25-12.La Polis ha chiuso con 21 punti in classifica e un bilancio in perfetta parità tra incontri vinti e persi (8-8). Ora sarà la volta dei playout in cui bisognerà conservare la categoria: obiettivo alla portata della formazione coratina.Star Volley Bisceglie 44; Cerignola 38; Amatori Bari 29; Dinamo Molfetta 27; Adria Bari 26; Asem Bari 25;21; Bitetto 6; Potenza 0.