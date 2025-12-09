Adriatica Industriale Virtus Corato
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato

I coratini battono nettamente la Libertas Foggia 91-56

Corato - martedì 9 dicembre 2025 15.19 Comunicato Stampa
Dopo la sconfitta della scorsa giornata a Barletta torna al successo l'Adriatica Industriale Virtus Corato. I coratini battono nettamente la Libertas Foggia 91-56 in una gara mai in discussione e restano secondi in classifica.

Corato parte subito forte, decisa a prendersi i due punti in palio. Amendolagine rompe il ghiaccio per la Virtus. I foggiani trovano un effimero vantaggio con Mazzeo (2-4), ma la reazione barese non si fa attendere. I locali cominciano a carburare e con Liso trovano il vantaggio. Mazzeo prova a replicare e tenere i suoi a contatto (9-7) ma i baresi a questo punto ingranano le marce alte e scappano via con un break di 11-2 propiziato dai canestri di Liso, Mazzilli, Cuomo e Scaringella. Il quarto si chiude quindi con Corato nettamente avanti 20-9.

Secondo quarto che per Corato si apre ancora nel segno di Cuomo (23-9). il tema della gara non cambia con i locali a spingere forte e i foggiani a cercare di non perdere il contatto (25-13). la Virtus si affida poi ai suoi lunghi e con i punti di D'Avanzo, Eremita e D'Introno confeziona un nuovo 12-3 che segna una prima decisa svolta nell'andamento del match (37-16). Minuti finali del quarto con Foggia che tenta di rientrare ma in chiusura di frazione la tripla di Amendolagine ristabilisce le distanze dopo 20 minuti (44-25).

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus ricomincia da dove si era fermata prima dell'intervallo. D'Introno, Scaringella e Liso continuano a sgnare sia da 3 punti che da sotto e lanciano Corato sempre più verso la vittoria (58-35). I coratini controllano agevolmente il tentativo di rimonta ospite mantenendo saldamente il vantaggio sopra la doppia cifra di scarto con i canestri di Cuomo ed Eremita. Prova maiuscola quella dei ragazzi di coach Carnicella che non commettono sbavature e tengono alta l'intensità in attacco ed in difesa chiudendo dopo 30 minuti avanti 66-46

Ultimo quarto in cui Corato controlla senza patemi i minuti restanti. Foggia non riesce mai ad avvicinarsi e ad impensierire realmente i coratini che con le triple di Amendolagine allungano nel punteggio. Finisce 91-56 con i canestri di Cuomo, Piarulli e D'Avanzo e con Corato che conquista altri 2 punti rimanendo al secondo posto in classifica.

ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO – LIBERTAS FOGGIA 91 – 56

CORATO: Allegretti, Scaringella 7, Mazzilli 12, Liso 9, D'Introno 18, Amendolagine 11, Eremita 10, Maldera ne, Cuomo 16, Piarulli 2, D'Avanzo 6. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba
FOGGIA: Bonetti 5, Caracozzi, Cavallone A., Morelli 16, Ferramosca 4, Mazzeo 17, Cavallone, De Lallo 4, Olivieri 2, Morelli M. 8, Pileo, Lombardi. All. Morelli
ARBITRI: Zuccaro di Nardò (LE) e Narracci di Mola di Bari (BA)
PARZIALI: 20-9 44-25 66-46 91-56
