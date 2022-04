Uno scenario complicato ma non impossibile. Vito Tisci, presidente del comitato regionale della Federcalcio, ha aperto uno spiraglio per il Corato calcio. Intervenuto nel corso della trasmissione "Super Mario sport" di Telesveva, il numero uno della Lnd Puglia ha spiegato che Barletta e Martina, le due vincitrici dei rispettivi gironi di Eccellenza, hanno raggiunto un accordo per lo svolgimento della finale in gara unica per la promozione in Serie D in un momento successivo alla conclusione della Coppa Italia di Eccellenza. Tutto è legato al percorso del Barletta nella competizione: i biancorossi, sconfitti 2-1 mercoledì scorso a Locri, dovranno capovolgere la situazione nel match di ritorno in programma al "San Sabino" di Canosa per accedere alle semifinali.Nel caso in cui il Barletta vincesse il trofeo, il Martina sarebbe automaticamente promosso in D. Non solo: la Puglia, avendo diritto ad un posto nei playoff nazionali, dovrebbe determinare la partecipante attraverso lo sprareggio tra le seconde classificate nei vari raggruppamenti, ovveroe Sava. Un match secco che porterebbe la vincente ai barrage con squadre di altre regioni. Impossibile? Si vedrà. La porticina, per il momento, si è riaperta.