Trasferta a Manfredonia per l'Adriatica industriale Virtus Corato

Seconda partita consecutiva lontano dalla mura amiche per l'Adriatica Industriale Virtus Corato, che si gioca uno snodo importante della sua fin qui ottima stagione nella trasferta contro la Tucson Manfredonia, battuta all'andata 80-70 e che insegue i coratini a 4 punti di distanza.Tornerà disponibile Daniele Tarricone bandiera e capitano della Virtus: "Per me è sinonimo di orgoglio e grande responsabilità essere il capitano di questi ragazzi. In primo luogo perché rappresento in questa squadra la storia della Virtus dalla fondazione ad oggi (per questo vorrei ringraziare il presidente Cataldo Musto per il grande lavoro svolto e il primo Capitano storico della Virtus Nico Battafarano a cui va il mio grande in bocca al lupo per una pronta guarigione).In secondo luogo perché devo cercare di dare il buon esempio sia dentro che fuori il campo da gioco e dimostrare con i fatti sempre cosa vuol dire far parte di questa società". Una squadra che da neopromossa sta entusiasmando tutti a suon di risultati al suo primo anno in quella che era la vecchia serie D: "Sono dei grandi risultati assolutamente inaspettati! Neanche nelle più rosee aspettative potevo immaginare una stagione simile. Certo, sapevamo di essere un buon gruppo e che ci saremmo potuti togliere delle soddisfazioni ma non fino a questo punto.Segreti non ce ne sono se non il piacere di lavorare e giocare insieme.Come dicevo a inizio stagione partivamo da una base solida che con qualche innesto di qualità ci ha permesso di avere dei risultati sino ad ora strepitosi, che vogliamo continuare a conseguire per poter puntare a far sempre meglio.Siamo una squadra di giocatori con un'età media molto bassa per la categoria, ma grazie allo staff tecnico abbiamo avuto una crescita vertiginosa nella mentalità su come affrontare le partite e riuscire a superare gli ostacoli che nelle gare ci si presentano grazie ad un grande affiatamento e ad un grande spirito di gruppo.Si è creata una alchimia speciale che speriamo continui sino alla fine". Come detto domenica c'è l'importante trasferta a Manfredonia, una gara difficile che però i coratini affrontano con la voglia di voler fare una buona prova, come ci conferma capitan Tarricone: "Sarà una battaglia a Manfredonia, non sarà assolutamente semplice contro una squadra che in casa è molto forte e vorrà vincere per restare in corsa per le posizioni di vertice.Dovremo lottare su tutti i palloni come abbiamo già fatto in casa con Barletta e non disunirci. Giocando uniti e di squadra potremo dire la nostra e tentare di guadagnare questi due punti che per noi sarebbero importantissimi". La gara si giocherà a Manfredonia sabato 1 febbraio alle ore 18,30 e sarà arbitrata dai signori Loglisci di Gravina in Puglia (BA) e Palmisani di Monopoli (BA).