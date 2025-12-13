Ubaldo Piarulli
Trasferta ad alta quota: la Virtus Corato fa visita ad Apricena

Domenica 14 dicembre i biancoblù saranno di scena in uno dei campi più difficili del campionato

Corato - venerdì 12 dicembre 2025 12.09 Comunicato Stampa
L'Adriatica Industriale Virtus Corato è pronta ad affrontare una delle prove più insidiose della stagione: domenica 14 dicembre i biancoblù saranno di scena sul parquet dell'Apricena, campo storicamente difficile e tra i più caldi dell'intero campionato.

Una sfida che arriva nel momento in cui la squadra di coach Carnicella sembra aver finalmente trovato ritmo, identità e convinzione nei propri mezzi.

A confermarlo è anche Ubaldo Piarulli, leader dello spogliatoio virtussino, tra i giocatori più rappresentativi della storia recente della Virtus.

Il numero biancoblù ha commentato così l'ampia vittoria dell'ultimo turno, segnale importante di crescita dopo un avvio non semplice e due sconfitte lontano dal PalaLosito: «La prestazione dell'ultima partita dimostra che siamo in netta crescita. Abbiamo giocato con intensità, lucidità e continuità, qualità che nelle prime gare in trasferta erano mancate. Una vittoria larga come quella è il segnale che la strada è giusta e che stiamo iniziando a esprimere il nostro vero valore.»

Poi uno sguardo al suo percorso personale: Piarulli, partito fortissimo a inizio stagione e poi frenato da un infortunio, sta tornando ai suoi livelli, trascinato dal carisma che da sempre lo contraddistingue. «Sto molto meglio, sto ritrovando ritmo e fiducia.

Non è mai semplice fermarsi quando si è partiti bene, ma ora sento di essere in crescita. Ho tanta voglia di dare il massimo per la squadra: la mia determinazione è la stessa del gruppo, affamato e compatto. Questa Virtus ha carattere, e ognuno di noi vuole dimostrarlo partita dopo partita.»

Infine, una riflessione sulla trasferta di Apricena, campo dove nella scorsa stagione arrivò una sconfitta dolorosa che segnò il cammino dei coratini: «Giochiamo su un campo caldissimo e contro una squadra che in casa concede pochissimo.

L'anno scorso questa trasferta ci lasciò un grande rammarico, un motivo in più per affrontarla con concentrazione totale. Sarà una gara dura, fisica, ma abbiamo le qualità per dire la nostra e vogliamo farlo.»

Dirigeranno l'incontro i signori Di Pietro di Foggia e Ritucci Giuseppe di San Severo, con palla a due prevista per le ore 18:30.
