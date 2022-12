Un'impresa impossibile? Assolutamente no. Una partita complicata come tutte quelle di un girone D del torneo di Serie B Old Wild West forse mai così equilibrato, con incontri mai dal pronostico chiuso. Il Basket Corato cercherà di ottenere un risultato di rilievo sul paquet del, l'impianto che ospita le sfide interne della nuova Juvecaserta: la missione del collettivo di coach, nell'undicesimo turno di campionato, è di quelle stimolanti. Palla a due alle 20 di mercoledì 7 dicembre con diretta sulla piattaforma OTT in abbonamento Lnp pass.Ripartire dalle sbavature che sono state pagate a caro prezzo domenica nell'incrocio tutto pugliese con Taranto è l'imperativo pere soci. Gli avversari di turno sono in striscia positiva da ben sette partite. Mathias Drigo, Biagio Sergio e Nicola Mei sono i principali punti di riferimento di Caserta, che ha superato Monopoli sabato all'overtime proprio con una tripla di Mei sullo scadere.Arbitreranno la gara Palazzo di Campobasso ed Esposito di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).