«Sarà una stagione di "semina" per il movimento calcistico della città»

Toccherà a Gabriele Palermo guidare l'Usd Corato calcio. Già dirigente sotto la presidenza Maldera, il nuovo massimo dirigente del club neroverde è determinatissimo in vista della stagione agonistica 2022-23 ormai alle porte: «È da tanto che sognavo a Corato il progetto di una squadra giovane e competitiva. Sono onorato di ricoprire una carica così prestigiosa ma potremo perseguire i nostri obiettivi solo con l'aiuto dei tanti collaboratori che gravitano attorno alla società e che danno una grossa mano a trecentosessanta gradi» ha commentato il 59enne.«In quest'annata ci sarà un significativo cambio di passo: non punteremo più ai soliti nomi strapagati ma cercheremo giovani di qualità tecnica e morale che possano fare innamorare i nostri tifosi. Cercheremo di disputare un torneo all'altezza del blasone di questa società ma senza grossi problemi: sarà una stagione di "semina" per il movimento calcistico coratino» ha sottolineato