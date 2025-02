Vittoria importante per la Fas Basket Corato contro Brindisi

Chiusura di regular season con una bella vittoria interna per la Fas Basket Corato, che dopo averla sfiorata nelle scorse giornate, la ottiene battendo la Dinamo Brindisi 78-76. Un match bellissimo e godibile in cui i coratini, sempre privi di Basile, hanno sfoggiato grinta, cuore e determinazione ed hanno superato gli ospiti, a loro volta privi di Jovanovic.Si parte con Corato che apre le marcature con Lomello. Andamento lento in avvio con il punteggio basso, alcuni errori di troppo al tiro per entrambe le squadre e nessuna che riesce ad avvantaggiarsi. La tripla di Beltadze da il primo vantaggio agli ospiti (4-7). Sull 8-9, a 4 minuti dalla fine del quarto, coach Gattone fa esordire il neo acquisto neroverde Diego Corral, arrivato 24 ore prima. Il numero 11 è subito protagonista con un assist per Nonkovic (10-9) e segna i suoi primi punti in neroverde mandando a bersaglio la tripla del 13-12 e facendo eplodere subito il PalaLosito. Il quarto poi si chiude con la tripla di un ottimo Bavaro che manda Corato avanti al 10imo 18-14.Secondo quarto che si apre con la tripla di Corral ma con Brindisi che pian piano prende il comando delle operazioni. La formazione ospite, dopo il canestro di Zustovich (23-18), trova un micidiale break di 0-12 che inverte l'inerzia della gara. Di Ianni, Urbonas, Beltadze e Stonkus sfruttano gli errori baresi e lanciano la Dinamo ma Corato non si scoraggia e con Giovinazzo ferma il parziale negativo. L'ingresso di Diaz porta vivacità e intensità in attacco ed in difesa e Corato recupera qualche punto prima con Giovinazzo e poi con Nonkovic arrivando sul 32-36. Chiusura di quarto però con Brindisi che con le triple di Di Ianni e Stonkus scappa sul 32-42 prima che Corral non segni il 34-42 con cui si va all'intervallo.Terzo quarto in cui la gara la fa la Dinamo che gestisce i ritmi ed il vantaggio nonostante gli sforzi coratini di ritornare nel match riavvicinandosi nel punteggio. I locali hanno una fiammata arrivando sul -6 con Giovinazzo (47-53) ma Brindisi riallunga con Urbonas e lo scatenato Di Ianni (alla fine saranno 26 per lui i punti). Il terzo quarto si chiude con il 52-61 grazie al libero di Stonkus tra le proteste vibranti del PalaLosito , non d'accordo su alcune decisioni arbitrali.Ultimi 10 minuti con Corato che prova la rimonta. Inizia Nonkovic che assieme a Mariani riporta i coratini sul 58-64. Poi entra in scena Corral, che sembra giocare a Corato da sempre. Il lungo è bravo a caricare di falli la difesa brindisina ed a segnare dalla lunetta. Brindisi riallunga sul 61-70 ma Nonkovic, Lomello, Corral riducono il gap sul 66-70. Ultimi minuti incandescenti e frenetici. Lomello accorcia sul 68-70, Di Ianni risponde. Il PalaLosito è una bolgia ed incita i ragazzi di Gattone. Calò allunga per Brindisi, Nonkovic e Giovinazzo riavvicinano la Fas Basket Corato (73-74). Capitan Mariani, glaciale dalla lunetta, ridà il vantaggio ai neroverdi (75-74) a 26 secondi dalla fine. Brindisi con Calò torna avanti sul 75-76. Ultima azione sull'asse Mariani – Corral con il lungo che segna, subisce fallo e realizza il libero supplementare per il 78-76. La successiva tripla brindisina non va a segno e consegna il successo ad un Corato che esulta con i suoi tifosi e si prepara con entusiasmo e fiducia ai playout che inizieranno il prossimo 16 febbraio.Fas Basket Corato – Dinamo Brindisi 78 - 76CORATO: Giovinazzo 12, Zustovich 2, Lomello 8, Nonkovic 15, Mariani 5, Bavaro 3, Corral 21, Cabodevilla 8, Petrovic 4, Di Zanni ne, Ortolà ne, Diaz. All. GattoneBRINDISI: Beltadze 8, Calò 9, Datuowei 4, Delvecchio, Di Ianni 26, Greco, Jovanovic ne, Stonkus 22, Urbonas 7, Montanile ne, Taurisano . All. CristofaroARBITRI: Laveneziana di Monopoli (BA) e De Carlo di LeccePARZIALI: 18-14 34-42 52-61 78-76