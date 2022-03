I soggetti sono accusati di estorsione aggravata in concorso e detenzione e porto di ordigno esplosivo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno dato il via - fin dalle prime luci dell'alba di sabato 26 marzo - all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico diindagati per estorsione aggravata in concorso e detenzione e porto di ordigno esplosivo.Ulteriori dettagli a breve