Ad Maiora, festa d'estate per le dipendenti. Ospite Jo Squillo

Il fascino, la vitalità, l'allegria degli anni '80 rivivranno nella festa d'estate che la casa editrice pugliese Ad Maiora, ha organizzato per le sue dipendenti. Il tema scelto quest'anno è in onore dell'ospite d'eccezione della serata, la showgirl e dj Jo Squillo, a cui è affidata la selezione musicale.L'appuntamento è per il 10 agosto prossimo alla Cascina del Borgo di Barletta a partire dalle ore 21. E quindi spazio a dance music, juke-box, pantaloni a zampa, capigliature esagerate e colori metallici e fluo per una serata che si preannuncia di grande divertimento e che giunge al culmine di un entusiasmante anno lavorativo, fatto di nuovi impegni e nuove sfide."Ogni anno, in ogni singolo volume, cerchiamo di dare il massimo impegno, lo stesso che ci premia in fatto di bilanci e chiusure positive, di chi ci sceglie e di chi ci ri-sceglie - ha spiegato il presidente di Edizioni Ad Maiora Giuseppe Pierro. Allo stesso modo, avendo un parterre di gente giovane ma anche di grande esperienza, cerchiamo di divertirci e rendere più "leggera" anche la nostra estate, i nostri momenti di relax. I dipendenti lo meritano. Anche per questo, quest'anno ho inteso dare un riconoscimento alle dipendenti più meritevoli - ha concluso Pierro. E siccome oltre ad essere molto brave, sono anche molto belle, ritengo che le donne vadano valorizzate anche per il loro aspetto fisico, quindi incoroneremo la regina della serata anni '80 Ad Maiora per il miglior outfit, con una fascia da Miss".Buon cibo, buona musica, sano divertimento e allegria, insomma, come ingredienti fondamentali per ripartire con ancora più grinta a settembre.