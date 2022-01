All'hub vaccinale le girandole di Onda d'Urto per i più piccoli

L'associazione Onda d'Urto - uniti contro il cancro di Corato è tornata a rivolgere il suo pensiero ai più piccoli che si stanno sottoponendo alla vaccinazione anti Covid. Questo pomeriggio i volontari di Onda d'Urto hanno infatti accolto tutti i bambini in lista per il vaccino con delle coloratissime girandole.Un dono per donare un sorriso ai bambini, leggerezza e serenità che segue l'iniziativa festosa in occasione dell'Epifania quando le befane dell'associazione hanno distribuito caramelle e palloncini ai piccoli cittadini."Torneremo a rincorrere il vento e a soffiare alle nuvole.. buon Vaccino" è la frase che accompagna le girandole totalmente realizzate in carta, con la cannuccia compostabile plastic free, amiche della natura e dei bambini.