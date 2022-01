Auto in bilico su un fianco su via Santa Faustina

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato poco prima della mezzanotte su via Santa Faustina, nei pressi del Liceo Classico Oriani.Il sinistro ha coinvolto due automobili, una Ford C Max e una Mercedes. Mentre scriviamo i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del clamoroso incidente che ha visto la C Max ribaltarsi su un fianco. Anche la Mercedes ha riportato dei danni.Sul posto, come accennato, sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso. Al momento non sono note le condizioni di salute degli occupanti dei mezzi.