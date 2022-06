Mattinata domenicale davvero movimentata nel centro cittadino di Corato. Una Fiat Punto di colore blu ha improvvisamente preso fuoco in viale Cadorna, a pochi passi dalla stazione. I due occupanti del mezzo, padre e figlia, sono riusciti a mettersi in salvo una volta compreso che le fiamme avrebbero rapidamente avvolto il mezzo. L'episodio è accaduto poco dopo le 9:15.I soccorritori sono giunti sul posto per garantire assistenza alle due persone coinvolte, evidentemente turbate dal fatto. I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo mentre le forze dell'ordine hanno disciplinato il traffico veicolare nella zona, messa in sicurezza in tempi piuttosto rapidi.