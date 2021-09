Auto in fiamme su via Giappone

Ancora fumo e fiamme su via Giappone, questa volta per l'incendio che ha interessato una autovettura.Intorno alle 23 i vigili del fuoco sono stati allerti per sedare il rogo che ha avvolto una auto parcheggiata.L'utilitaria ha iniziato a bruciare. Il tempestivo intervento dei pompieri ha fatto in modo che l'incendio non si propagasse alle vetture parcheggiate a ridosso dell'auto coinvolta.Da accertare le cause del rogo.