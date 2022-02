Auto investe cane sulla sp231, donna finisce in ospedale

Il sinistro si è verificato in territorio di Trani

Un incidente stradale si è verificato Intorno alle ore 13,30 di oggi, 8 febbraio sulla ex strada provinciale 231.Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di Corato che viaggiava a bordo di una Citroen che ha investito un cane al chilometro 39,200, in territorio di Trani. Il cane è rimasto ucciso sull'asfalto mentre la donna, a seguito dell'impatto, dopo aver perso il controllo del mezzo è finita contro il guard rail, riportando lievi ferite medicate presso il pronto soccorso del nosocomio andriese, dove è stata trasportata dai sanitari del 118 giunti sul posto. Per i rilievi sono quindi giunti i Carabinieri del nucleo radiomobile e gli agenti del Nucleo Pronto intervento della Polizia Locale di Andria.