Auto si ribalta su via Castel del Monte

Spaventoso incidente questa mattina su via Castel del monte nei pressi di viale dei gerani, appena dopo l'Oasi di Nazareth.Per cause in via di accertamento una automobile, guidata da una donna, ha perso aderenza sull'asfalto e si è ribaltata.La donna è stata soccorsa in un primo momento da alcuni passanti che l'hanno estratta dall'abitacolo, ancor prima dell'intervento dei sanitari.Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi e gli operatori della Metronotte, vigilanza giurata in ausilio per la regolamentazione del traffico che ha subito inevitabili rallentamenti.