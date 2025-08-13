Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale

Nella serata del 12 agosto,una volante della Polizia di Stato è intervenuta nel centro storico dopo numerose segnalazioni di ciclomotori senza targa e conducenti privi di casco.Dopo due controlli senza esito, gli agenti hanno deciso di proseguire appiedati tra le strette vie della zona.In via Poerio, hanno intercettato un gruppo di 7-8 ragazzi, tutti minorenni, radunati attorno a un ciclomotore. Alla vista degli agenti, i giovani si sono dati alla fuga. Sul posto è rimasto un giovane incensurato, che ha collaborato spontaneamente al controllo degli agenti.Il ciclomotore però è risultato rubato, con denuncia risalente al 10 agosto, e presentava modifiche evidenti: assenza di scarico, targa mancante e varie ammaccature.Durante l'identificazione, si è presentato anche il padre del ragazzo, visibilmente agitato, mentre altri giovani — sempre minorenni — hanno circondato gli agenti contestando l'intervento.L'episodio evidenzia un fenomeno preoccupante: gruppi di giovanissimi che si muovono in modo irregolare e talvolta provocatorio, mettendo a rischio la sicurezza urbana.