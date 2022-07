«Abbiamo partecipato al primo incontro riguardante il Forum dei Giovani svoltosi nel chiostro comunale. Manifestando la nostra soddisfazione per aver contribuito a questo primo passo, dobbiamo indicare alcune criticità che purtroppo si sono verificate e se si continua con questo approccio continueranno ad esserci». È quanto sostenuto, in una nota, dai referenti dei«Crediamo che vada fatta una campagna mediatica per la sensibilizzazione al tema della partecipazione, al tema dell'inclusione ed al tema della vicinanza delle istituzioni. Purtroppo negli anni sono state lasciate solo macerie nel settore delle politiche giovanili, capiamo gli sforzi che si stanno facendo per rimettere su una macchina competitiva però bisogna addirizzare il tiro sull'autodeterminazione dei ragazzi tutti» hanno aggiunto dall'organizzazione giovanile del Partito Democratico.«Noi Giovani Democratici offriamo tutta la collaborazione e tutto il supporto che servirà per ottenere questo cambio di rotta consigliando un maniera leale e mai strumentale sia l'assessore alle politiche giovanili Luisa Addario che il consigliere delegato al Forum dei Giovani Antonella De Benedittis che ringraziamo per il lavoro svolto finora» hanno aggiunto.«Noi siamo convinti che, soltanto portando a compimento la finalità della partecipazione, sarà possibile contribuire alla costruzione di una società internazionale fondata sulla pace e sulla giustizia, garantire la solidarietà, consolidare i principi della democrazia pluralista, del rispetto dei diritti fondamentali e del primato del diritto».