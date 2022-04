«Ho subìto un grave incidente stradale». Vito Bovino, esponente politico e consigliere comunale di Corato, ha affidato ai social il breve ma emblematico racconto dell'episodio nel quale è rimasto coinvolto giovedì 7 aprile quando l'auto sulla quale viaggiava è entrata in collisione con un mezzo pesante, che l'avrebbe tamponata.«Nonostante il grande pericolo che ho corso, sono vivo e non ho riportato gravi conseguenze alla mia salute» ha sottolineato, candidato Sindaco alle ultime elezioni amministrative e componente della massima assise cittadina. «Ringrazio sentitamente tutti coloro che in vario modo mi hanno manifestato vicinanza, augurandomi una immediata guarigione» ha aggiunto, raccomandando: «Alla guida siate prudenti e prestate attenzione alla vostra vita e alla vita degli altri». Il consigliere comunale, trasportato all'ospedale "Umberto I", è stato tenuto in osservazione dai medici allo scopo di escludere ulteriori danni rispetto a quelli riportati nell'immediatezza dell'impatto. Le sue condizioni, per fortuna, sono buone.