Cambio location per l'evento "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà"
Non si svolgerà più alla biblioteca comunale ma all’Auditorium – I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi”
Corato - mercoledì 11 febbraio 2026 12.14 Comunicato Stampa
Cambio location per la due giorni di formazione dal titolo "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà". L'evento non si svolgerà più nella biblioteca comunale bensì presso l''Auditorium – I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi".
Disagio giovanile e nuove forme di dipendenza, promosso da Comunità Oasi nell'ambito del Progetto A.GAP.E., sostenuto da Fondazione Con il Sud. L'evento è accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Corato.
Le attività si articoleranno in sessioni dedicate all'analisi del disagio giovanile, alle strategie di aggancio educativo e ai nuovi pattern di dipendenza, con momenti di dialogo e confronto condiviso. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento e riflessione sui principali cambiamenti che caratterizzano l'adolescenza nello scenario contemporaneo, con particolare attenzione al rapporto tra dimensione digitale, costruzione dell'identità, benessere psicofisico e nuove forme di disagio e dipendenza.
L'evento si configura come un momento di incontro e confronto rivolto a professionisti, operatori e figure educative impegnate nei contesti sanitari, sociali e formativi del territorio, con l'intento di accrescere la consapevolezza sui fenomeni emergenti legati all'uso delle tecnologie, ai nuovi linguaggi giovanili e alle modalità di partecipazione delle nuove generazioni.
La proposta formativa intende, inoltre, fornire chiavi di lettura e strumenti utili per riconoscere i segnali di disagio, comprendere i meccanismi delle dipendenze comportamentali e promuovere pratiche educative orientate alla prevenzione e al benessere.
È possibile iscriversi all'evento compilando il form disponibile a questo link
Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma:
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO
Adolescenza e disagio giovanile
ore 8.30-13.00
- Saluti istituzionali
- Dalla prevenzione alla partecipazione: costruire un ecosistema educativo per e con gli adolescenti a cura del Dott. Saverio Colasuonno -
- Leggere e interpretare i segnali di sofferenza negli adolescenti a cura del Dott. Flavio Gioia
- Metodi e strategie per facilitare l'accessibilità dei giovani alla vita pubblica a cura del Dott. Pasquale Costanzo
- Aggancio, nuovi linguaggi e partecipazione giovanile
- Nuove Forme: relazioni che curano a cura della Dott.ssa Luisa Pennisi e Dott.ssa Paola Chesi
VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Nuovi pattern di dipendenza
ore 8.30-13.00
- Dipendenze digitali, minori, gaming: una sfida contemporanea a cura della Dott.ssa Angela Lacalamita
- Evoluzione delle tendenze ludiche a cura del Dott. Pasquale Facchini
- Tavola rotonda
