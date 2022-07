L'incidente è avvenuto nella notte in via Sant'Elia

Toccherà alle forze dell'ordine risalire con esattezza alla dinamica del sinistro avvenuto alle 4:30 del mattino di domenica 3 luglio in via Sant'Elia a Corato.Da una sommaria ricostruzione effettuata sembrerebbe che un'Alfa Romeo Giulietta, nel percorrere il tratto di strada a senso unico, abbia urtato almeno altri due veicoli (una Peugeot e una Kia) regolarmente posteggiati. I rilievi permetteranno di stabilire a quale velocità viaggiasse il mezzo, che ha poi concluso la sua corsa contro il muro e in direzione opposta al senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Corato e un carro attrezzi per la rimozione delle auto coinvolte. Non è chiaro quanti fossero gli occupanti dell'Alfa Romeo Giulietta (forse tre) né si hanno notizie delle loro condizioni.