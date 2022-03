Certificazione per Ferrotramviaria

È stato rilasciato nei giorni scorsi a Ferrotramviaria SpA, dall'organismo di certificazione Dnv – Business assurance, un certificato di conformità alla norma internazionale ISO 14001:2015, relativo al sistema di gestione ambientale.La certificazione di processo attesta un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.La nuova certificazione si aggiunge a quelle già in possesso dell'azienda, sempre rilasciate dall'ente di certificazione Dnv: la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità, in conformità con la norma internazionale ISO 9001; la certificazione del proprio sistema di gestione della responsabilità sociale, in conformità alla norma SA8000; la certificazione di conformità ai requisiti della norma ISO 45001, che garantisce l'esistenza di un sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro.