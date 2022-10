Coratino arrestato con l'accusa di lesioni e tentata estorsione

I Carabinieri del Comando Stazione di Corato hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo, nel quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto del luogo, accusato di lesioni e tentata estorsione.I fatti risalgono al 28 maggio scorso quando il soggetto, dopo essersi avvicinato ad un gruppetto di sei ragazzi, avrebbe chiesto insistentemente di ricevere la somma di 20 euro. Al netto rifiuto dei giovani, che hanno cercato di allontanarsi per evitare problemi, l'indiziato avrebbe aggredito uno di loro con una bottiglia di birra rotta, procurandogli dei tagli sulle braccia. La successiva ricostruzione dei fatti e la completa identificazione dell'aggressore da parte dei militari della Stazione di Corato, sotto la direzione dellìAutorità Giudiziaria di Trani, ha portato all'emissione di un ordine di esecuzione di misura cautelare nei confronti dell'indagato che, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Trani.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all'esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.