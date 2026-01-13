Corrado de Benedittis
Politica

Corrado de Benedittis si ricandida alle elezioni amministrative 2026

La nota del Sindaco di Corato

Corato - martedì 13 gennaio 2026 16.00 Comunicato Stampa
In vista delle elezioni amministrative 2026, Corrado De Benedittis rinnova la sua candidatura alla carica di Sindaco di Corato. Nella sua ultima nota, diffusa nel pomeriggio di oggi, il Sindaco esprime la volontà di migliorare la macchina amministrativa innescando fondamentali cambiamenti, consapevole che questo richiederà impegno e sacrificio.

La nota completa:

Ci sarò, ci saremo.
In tanti mi chiedete di continuare, ricandidandomi alla carica di Sindaco di Corato, per portare avanti questa poderosa azione di governo della nostra città.

Ci sarò e ci saremo per lo spirito di servizio e la passione civile, che da sempre ispirano il nostro vivere.

Sono stati anni molto duri, complessi, difficili anche sul piano personale, ma ricchi di umanità, soddisfazioni e risultati.
Oggi, possiamo dire di non aver mai abbandonato la nave amministrativa durante le tante tempeste attraversate. La riportiamo in porto, pronti a ripartire, con un nuovo mandato elettorale, che sia espressione di consenso, stima e fiducia reciproca tra questa Amministrazione e la cittadinanza.

Nulla è più come cinque anni fa.
I grossi contenziosi che gravavano sul bilancio della città sono stati risolti.

La macchina amministrativa è stata profondamente ristrutturata e rilanciata.

In tutti i settori, cultura, urbanistica, lavori pubblici, servizi sociali, attività produttive, politiche giovanili, finanze, le linee di mandato sono state attivate innescando fondamentali cambiamenti, che sono sotto gli occhi di tutti e di cui si vedranno gli sviluppi ulteriori.

Il Bene Comune, l'ascolto, il dialogo, la condivisione dei problemi sono stati gli ingredienti genuini di quella che sin dall'inizio avevamo voluto che fosse la Rivoluzione gentile, necessaria alla nostra Corato.

La stabilità amministrativa, la longevità della Giunta comunale, che non ha mai dovuto subire gli scossoni dei rimpasti, hanno restituito a Corato prospettive e fiducia.

Nella consapevolezza, che il nuovo mandato chiederà altrettanto impegno, abnegazione e sacrificio, con non poca emozione e forte senso di responsabilità, oggi, dico alla mia città che ci sono.

Nel cuore, porto, vive, persone a me molto care, che hanno condiviso questo grande progetto di cambiamento della città e che oggi non ci sono più.
La vita non fa sconti, ma va accettata, amata e fatta amare.

Nel battito dei miei polsi, scorre l'urgenza di tutte le storie dei miei concittadini e delle mie concittadine, insieme alla grande richiesta di futuro delle nuove generazioni, di quei giovani, ragazze e ragazzi, con cui tutto è cominciato.

È tempo di partire per questo nuovo viaggio. Costruiremo, insieme alla città, liste interessanti, belle, forti, attraverso percorsi aperti di confronto e di condivisione di idee, metodi, valori e passioni.
Avanti tutta!

