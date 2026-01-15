Sindaco Corrado De Benedittis. <span>Foto Stefano Procacci</span>
DemoS: «Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti»

Il sostegno della Democrazia Solidale per la ricandidatura a sindaco di De Benedittis

Corato - giovedì 15 gennaio 2026 12.25 Comunicato Stampa
Il coordinamento cittadino di DemoS – Democrazia Solidale conferma ufficialmente il proprio pieno e convinto sostegno alla ricandidatura di Corrado De Benedittis a Sindaco di Corato per il secondo mandato.

Una scelta che nasce dalla coerenza di un percorso iniziato cinque anni fa e dalla volontà di dare continuità a una stagione di profondo rinnovamento. Per DemoS, la figura di De Benedittis rappresenta la perfetta sintesi tra etica del servizio, competenza amministrativa e valori solidali.

«Non si tratta solo di una scelta politica, ma del riconoscimento di un lavoro capillare che ha trasformato Corato in un cantiere di idee e opere.

Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti in settori chiave:
  • Rigenerazione Urbana e PNRR: L'amministrazione ha saputo intercettare finanziamenti storici, trasformando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cantieri reali. Dalla riqualificazione delle periferie al recupero di spazi abbandonati, Corato ha oggi una pianificazione moderna che punta a ricucire il tessuto sociale e urbanistico.
  • Rivoluzione Culturale: In questi anni la cultura non è stata un accessorio, ma un motore di sviluppo. Grazie a una programmazione costante, al rilancio del Teatro Comunale e al sostegno alle associazioni del territorio, Corato è tornata a essere un punto di riferimento culturale nel Nord Barese.
  • Transizione Ecologica e Spazi Pubblici: Il potenziamento delle aree verdi e la visione di una città "slow" e sostenibile hanno gettato le basi per una qualità della vita superiore, riducendo le distanze tra centro e periferia.
Abbiamo ereditato una città ferma e l'abbiamo rimessa in moto. Con Corrado De Benedittis abbiamo dimostrato che la politica può essere pulita, efficace e vicina agli ultimi. I progetti legati alla rigenerazione urbana e all'inclusione sociale non sono solo tabelle di marcia, ma il cuore pulsante di una Corato che ha rialzato la testa. Interrompere questo processo ora sarebbe un peccato di miopia politica: occorre completare l'opera.

Il progetto per il secondo mandato si pone l'obiettivo di consolidare quanto costruito: portare a termine i grandi progetti infrastrutturali, rafforzare il welfare cittadino e continuare a investire nella bellezza come forma di cittadinanza attiva.»

DemoS chiama a raccolta i cittadini, le forze civiche e politiche che si riconoscono nei valori del centrosinistra e della democrazia solidale per fare quadrato attorno a una leadership che ha dato prova di affidabilità e visione.

