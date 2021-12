Donna in bilico sul balcone, salvata dai vigili del fuoco

È accaduto in via Cesare Pavese

Risveglio movimentato in via Cesare Pavese, nei pressi di via Castel del Monte dove, all'alba di oggi una donna ha minacciato un gesto estremo.Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri per scongiurare ogni pericolo.La donna è rimasta in bilico, nel frattempo i pompieri sono riusciti ad allestire una superficie di contenimento mettendo di fatto in sicurezza la donna.La strada è rimasta temporaneamente occupata dalla struttura pertanto chiusa al traffico.