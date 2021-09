Ennesima autonl in fiamme nella notte

Intorno alle 2 in via Cosina

Ennesima automobile in fiamme nella notte.Intorno alle 2 una Fiat Punto, parcheggiata in via Walter Cosina, nei pressi di via Gigante, è andata a fuoco.Il fragore si è avvertito nettamente nelle abitazioni circostanti.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che dal vano anteriore si propagassero a tutto il veicolo.