Fatalità a Margherita di Savoia, muore uomo di Corato

Prima un malore alla guida e poi lo schianto. Un incidente che si è rivelato fatale per un uomo di Corato, classe 1983.L'episodio è avvenuto questa sera in via Barletta a Margherita di Savoia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida di un furgone Doblò rosso avrebbe avuto un malore e avrebbe poi terminato la corsa con un forte impatto contro un cancello.Sul posto è intervenuta anche una squadra di elisoccorso ma purtroppo i soccorsi sono stati vani.