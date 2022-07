Federico De Sario partecipa al contest di "Musica contro le mafie"

Una montagna da scalare ma anche una bella avventura ed esperienza in un contest ricco di significati.ha deciso di partecipare al concorso intitolato "Music for change", promosso da Musica contro le mafie (un'associazione della rete di Libera). Attraverso proprio lo strumento della musica, gli organizzatori portano avanti un impegno per la giustizia sociale, la ricerca di verità, la tutela dei diritti, una politica trasparente, una legalità democratica fondata sull'uguaglianza, una memoria viva e condivisa, una cittadinanza attiva e responsabile (nonché contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta).Il cantautore coratino si è già esibito in numerosi spazi in Puglia e nel torinese, fra cui il Comala, il Mat in apertura a Carmelo Pipitone (Marta sui tubi), il Circolo della musica di Rivoli, e sta organizzando una serie di concerti nelle realtà di Torino e dintorni. Nella nuova sfida ha superato le preselezioni e ora si appresta ad affrontare una fase più "complicata": il casting. A decidere quali artisti resteranno in gara ci sarà una giuria tecnica e il voto popolare. A seguire sono previste le esibizioni live e la finale, che si terranno entrambe in quel di Cosenza. Nell'atto conclusivo i finalisti collaboreranno con esperti del settore e artisti famosi alla composizione di alcuni brani su precisi temi che saranno sorteggiati.Per sostenereè possibile votarlo al(bisognerà inserire alcuni dati personali affinché il voto sia confermato e valido).