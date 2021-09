Fiamme a deposito di laterizi, coltre di fumo visibile a chilometri di distanza

Un importante incendio sta interessando in questi minuti un deposito di laterizi situato in via Giappone.La nera coltre di fumo, causata dalla combustione di materiale plastico, è visibile a distanza di chilometri.Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale e i carabinieri oltre alle pattuglie degli istituti di vigilanza locali.Dopo oltre mezz'ora sono giunti i vigili del fuoco per sedare le fiamme.La zona è attualmente interdetta al traffico veicolare.