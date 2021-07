Fiamme divorano una automobile in via Lepanto

Ancora un'auto in fiamme nella notte in via Lepanto, parallela di viale IV Novembre.L'incendio sarebbe divampato intorno alle 4, a dare l'allarme i residenti della zona alcuni dei quali in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco avrebbero tentato di arginare le fiamme gettando acqua sulla vettura.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per oltre mezz'ora per sedare l'incendio.Lo scorso 9 luglio, sempre in via Lepanto e sempre intorno alle 4 di notte, era andata a fuoco un'altra auto.