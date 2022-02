Fiamme in un garage di Via Einaudi

Una squadra di vigili del fuoco è dovuta intervenire questa mattina per sedare un incendio sviluppatosi all'alba di oggi all'interno di un garage di via Einaudi, nei pressi di piazza Almirante.Da accertare le cause che hanno dato vita al rogo, probabilmente partito da uno dei mezzi custoditi all'interno dello stesso garage.L'intervento dei pompieri ha scongiurato il propagarsi delle fiamme e danni allo stabile.Sul posto anche gli operatori della Metronotte.