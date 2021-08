Fiamme nelle campagne di Corato, a lavoro diverse squadre di pompieri

Sono due gli incendi che si stanno sviluppando in queste ore nel territorio di Corato.L'ultimo in ordine di tempo è quello che ha avvolto la vegetazione attorno al ponte di via Castel del Monte che collega il centro cittadino alla campagna.La via di collegamento è attualmente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Si registrano importanti disagi alla circolazione.Da stamattina, invece, è in corso un incendio che ha ormai bruciato decine di ettari di terreno. L'incendio si è sviluppato in zona Murgetta. I pompieri stanno lavorando incessantemente per sedare le fiamme ma la situazione, complice anche il forte caldo, sembra essere particolarmente delicata.L'incendio ha già provocato importanti danni ai terreni e timore negli abitanti delle case rurali.