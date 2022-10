Sono riusciti a forzare l'ingresso di una pizzeria in piazza Salvo D'Acquisto e a riempire due borsoni con della refurtiva ma poco dopo una volante della Polizia di Stato li ha individuati. È accaduto a Corato, alle 3:30 della notte di martedì 4 ottobre.L'inseguimento che ne è seguito si è interrotto nelle vicinanze dell'istituto "Tannoia" quando, in corrispondenza di un cantiere stradale, i due malviventi incappucciati sono riusciti a dileguarsi a piedi per le stradine abbandonando il bottino. L'intervento delle forze dell'ordine ha comunque impedito che il colpo fosse portato a termine. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario dell'esercizio commerciale, che ha riportato i danni relativi all'irruzione dei ladri.