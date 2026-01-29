Fratelli d'Italia (repertorio)
Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo

Al centro Coltivaitalia e l’accordo Mercosur

Corato - giovedì 29 gennaio 2026 10.34 Comunicato Stampa
Venerdì 30 gennaio alle ore 18:00, il dipartimento Economia Rurale & Agroalimentare del circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Corato organizza un incontro pubblico con la Senatrice Maria Nocco componente Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica.

L'incontro avverrà presso la nostra sede in Via M.R.Imbriani, 44. L'iniziativa sarà dedicata all'approfondimento di due temi centrali per il futuro dell'agricoltura e dell'economia nazionale e locale: Coltivaitalia e l'accordo Mercosur. Un confronto aperto sulle politiche a tutela del settore agricolo italiano, della qualità delle produzioni, degli standard richiesti e della salvaguardia del Made in Italy.
