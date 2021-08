Fumo dalla cabina Enel, in centro manca l'elettricità

È servito l'intervento dei vigili del fuoco per tenere sotto controllo un principio di incendio che ha interessato una cabina dell'Enel, nei pressi della chiesa di San Giuseppe.L'allarme è stato dato da alcune persone che hanno visto fuoriuscire dalla cabina del fumo. Presto l'aria si è impregnata di un odore acre.Sul posto sono arrivati gli operatori della Metronotte che hanno allertato i vigili del fuoco e la Polizia Locale.La zona, compreso l'istituto bancario che si trova nei pressi, è in blackout elettrico.Al lavoro ci sono i vigili del fuoco di Barletta e si attendono i tecnici dell'Enel per ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica.