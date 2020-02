Futuro e innovazione in un incontro con Bepi Costantino e Nico Capogna

​Lo scrittore, giornalista, ingegnere e Console Onorario della Costa Rica Bepi Costantino sarà ospite del Rotary Club Corato, presso la sede di larghetto San Benedetto n.5, il prossimo 25 febbraio, alle ore 20:00 per raccontare il percorso di quanti, animati dall'entusiasmo e da idee innovative, sono riusciti a crearsi un futuro nuovo qui al Sud, creando piccoli e grandi percorsi di successo personali.Durante la serata interverrà anche Nico Capogna, giovane imprenditore coratino, che racconterà come è nata e come si è sviluppata la sua idea progettuale "Pin Bike", che tanto successo sta riscuotendo a livello nazionale.Da sempre attento alle problematiche giovanili, il Rotary Club Corato ha inteso organizzare l'evento sulla base dell'osservazione che "Il Sud viva ormai da anni un problema assai più problematico della immigrazione. Migliaia di giovani, molti di questi laureati, lasciano il nostro Sud alla ricerca di un futuro più promettente. La tendenza ad abbandonare il Mezzogiorno è diventata la vera emergenza meridionale, e purtroppo anche le proiezioni del Pil per il Sud non sono affatto favorevoli per una inversione di tendenza (dati Svimez 2019).Le persone che sono emigrate dal Mezzogiorno sono state oltre 2 milioni nel periodo compreso tra il 2002 e il 2017. Di queste il 50.4% sono giovani. La ripresa dei flussi migratori rappresenta quindi la vera emergenza meridionale, che negli ultimi anni si è via via allargata anche al resto del Paese.Ma è possibile cercare di invertire la tendenza? - si chiede il Rotary - Bepi Costantino è convinto che "si può", e lo dimostra raccontando storie di successi di giovani imprenditori che, partendo dal nulla ma con tanta forza di volontà e buone idee, hanno sviluppato progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale".