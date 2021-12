Grave incidente nella notte sulla Corato - Ruvo di Puglia

Un violento incidente stradale si è verificato nella notte sulla strada provinciale che collega Corato a Ruvo di Puglia, proprio all'incrocio che conduce a Bisceglie.Una Mercedes, guidata da un uomo di Corato, si è schiantata contro la rotatoria che regola l'incrocio. La rotatoria non era illuminata.Il conducente, un uomo di Corato sulla cinquantina, è rimasto ferito in maniera seria. È stato soccorso da alcuni passanti che hanno richiesto l'intervento del 118.Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.Da tempo la rotatoria sulla quale è avvenuto il sinistro è spenta. L'illuminazione non è attiva, così come ci hanno fatto notare alcuni lettori.