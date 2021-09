Gravissimo incidente sulla complanare alla sp231

Una triste domenica, quella di oggi, per la città di Corato.Dopo il grave incidente di questa mattina nel quale è morto un uomo di 85 anni, un nuovo grave sinistro si è verificato sulla complanare alla sp 231, sul lato monte.Una moto ed una utilitaria sono entrate in collisione.Sul posto sono presenti ambulanze, operatori sanitari e Polizia Locale oltre agli operatori della Metronotte.Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare.Si suggerisce l'utilizzo di percorsi alternativi per consentire i rilievi del caso.Seguono aggiornamenti.