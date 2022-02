Gravissimo incidente sulla sp 231, un morto

Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 231 tra Andria e Corato, in direzione Bari.L'automobile di grossa cilindrata, a bordo della quale vi era soltanto una persona, è uscita fuori strada per cause in via di accertamento.Sul posto attualmente ci sono i soccorritori del 118, i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco. Con loro gli operatori del soccorso stradale Scaringella.Nel grave impatto la persona alla guida del veicolo, di cui non si conoscono le generalità, è deceduta.