Incendio in una villa nelle campagne di Corato

Un incendio si è sviluppato questa sera all'interno di una villa nelle campagne di Corato, in viale dei Biancospini.In via di accertamento le cause del rogo che ha avvolto l'abitazione rurale, all'interno della quale, fortunatamente, non c'era nessuno.Sul posto sono giunte due squadre di vigili del fuoco, allertate una pattuglia della Vigilanza Giurata in transito nella zona. Rilievi a cura della Polizia locale di Corato intervenuta con una volante.