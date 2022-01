Incidente all'alba nei pressi di via Santa Lucia, due feriti

Brutto incidente all'alba di questa mattina nei pressi via Santa Lucia, su via vecchia Canosa.Uno scontro violento tra due automobili, due Ford Focus; la dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono giunti sul posto. Con loro, in ausilio, anche le Guardie Campestri di Coraot.Due le persone assistite dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto. Entrambe le persone coinvolte sono state condotte in ospedale.I mezzi sono stati rimossi dal soccorso stradale Scaringella.