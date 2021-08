Incidente in via Castel del Monte, ferito un ciclista

Questa sera, intorno alle 20.00 è avvenuto un incidente in via Castel del Monte.Un ciclista è stato investito da un'auto mentre imboccava la rotonda all'incrocio con via Massarenti, ai piedi del ponte di via Castel del Monte.Subito soccorso dai presenti, l'uomo rimasto ferito ma in stato di coscienza è stato immobilizzato fino all'arrivo dell'ambulanza, allertata e sollecitata a più riprese, giunta da Andria dopo una lunga attesa di circa tre quarti d'ora.Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale "Bonomo".