Incidente mortale sulla provinciale 238 Corato-Altamura

Un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 11:30 di martedì 28 giugno sulla strada provinciale 238, che collega Corato ad Altamura, è costato la vita a un 35enne. L'uomo, alla guida di una moto di grossa cilindrata, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto di lusso e un mezzo commerciale. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento.Per il centauro, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Inutili i soccorsi prestatigli dagli operatori sanitari. I rilievi del caso sono affidati alla Polizia Locale di Altamura.