Incidente nella notte, auto contro palo della illuminazione pubblica

Solo un grande spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per la famiglia a bordo di una Hyunday Tucson rimasta coinvolta in un sinistro stradale sull'extramurale di Corato.L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di questa notte su viale Vittorio Veneto.Il conducente dell'auto ha perso il controllo del veicolo che si è scontrato con un palo della pubblica illuminazione.Sul posto i carabinieri per i rilievi. L'auto è stata rimossa da un carro attrezzi.