Incidente nella notte, auto si schianta contro una vettura parcheggiata

Rocambolesco incidente stradale questa notte sull'extramurale, fortunatamente senza conseguenze gravi.Un giovane, che guidava una Ford Fiesta con a bordo altri 3 coetanei, all'altezza di via San Vito ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro una automobile ferma nel parcheggio di via Pietro Rosa.Ingenti i danni alle automobili. I ragazzi, fortunatamente, non hanno subito particolari conseguenze.Sul posto i carabinieri per accertamenti e gli uomimi dell'assistenza stradale Scaringella per la rimozione dei detriti e la pulizia dalla grossa macchia di olio creatasi sul suolo.